"ВСУ тяжело": в СНБО призвали не недооценивать врага и развенчали миф о бестолковости оккупантов

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

За время вторжения россияне хорошо научились воевать.

Как сообщает Politeka.net, секретарь СНБО Алексей Данилов развенчал мифы о бестолковости "второй армии мира" и рассказал, как они поменяли тактику за время войны. Об этом он рассказал в комментарии для канала ТСН.

Алексей Данилов

Алексей Данилов уточнил, что после того, как ВСУ "дали по зубам" рашистам в Киевской, Черниговской, Сумской областях, у них новая тактика.

"На сегодняшний день у них новая тактика: они лупят из артиллерии с утра до вечера, постоянно. Происходящее в Северодонецке, в других городах – надо иметь в виду, что мы действительно воюем со второй армией мира. И не надо кичиться, что они там слабые, бестолковые", – отмечает секретарь СНБО.

По его словам, за время вторжения россияне хорошо научились воевать. Кроме того, ВСУ тяжело, ведь у нас – 1200 км линии фронта – но мы не сдадимся, не капитулируем, мы стоим и будем стоять.


Александра Павленко, politeka.net





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