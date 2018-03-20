Рада провалила законопроекты о среднесрочном бюджетном планировании и набсоветах в госбанках

Депутаты отклонили оба проекта.

Верховная Рада на утреннем заседании во вторник провалила сразу два правительственных законопроекта в сфере финансов. Депутаты отклонили законопроект №8099 о введении среднесрочного бюджетного планирования, а также законопроект №7180 о повышении качества услуг государственных банков путем внедрения международных стандартов корпоративного управления.

Среднесрочное бюджетное планирование - один из приоритетов работы правительства и Минфина, который был предусмотрен коалиционным соглашением, среднесрочным планом действий правительства до 2020 года, меморандумом с МВФ и стратегией реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы.

Его запуск призван ввести новый эффективный механизм управления бюджетным процессом. Введение СБП должно означать расширение горизонта бюджетного планирования с одного до трех лет. Ключевым элементом системы среднесрочного бюджетного планирования станет бюджетная декларация на среднесрочный период, тогда как закон о государственном бюджете Украины остается годичным.

Законопроект №7180 предусматривал создание независимых наблюдательных советов в государственных банках. Законопроект предусматривал, что наблюдательный совет государственного банка будет состоять из семи членов, из которых пять должны быть независимыми, а два члена - представителями государства. Он также определял перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка.

Кроме того, проектом также предлагалось внести дополнения в Уголовный кодекс, установив ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.

Этот законопроект был в списке 35-ти проектов, определенных премьер-министром Владимиром Гройсманом как "весна реформ".