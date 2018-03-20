Порошенко провел переговоры с эмиром Катара

По итогам встречи был подписан целый ряд соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего ближневосточного турне провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как сообщается на сайте главы государства, итогом этой встречи стало подписание целого ряда соглашений. В частности, правительства Украины и Катара подписали договор об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговым уклонениям относительно налогов на доходы. Еще одно межправительственное соглашение касается содействия и взаимной защиты инвестиций. Также правительства Украины и Катара договорились создать совместную комиссию по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Кроме того, в присутствии Порошенко и эмира Катара был подписан договор о военно-техническом сотрудничестве.

Между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Университетом Катара подписан меморандум о взаимопонимании.

Напомним, что 18-19 марта Порошенко находился с визитом в Кувейте, а вчера вечером перелетел в Катар.