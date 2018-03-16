У Харкові суд вирішив, що 17 тисяч штрафу замректору за корупцію – це мало і не затвердив угоду

Фрунзенський районний суд м. Харкова відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості, яку уклали військовий прокурор Харківського гарнізону та заступник ректора з кадрових питань Харківської медичної академії післядипломної освіти Бориса Радька. Про це свідчить ухвала від 5 березня.

Суддя Горпинич О.В. прийшов до висновку, що покарання у вигляді штрафу не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення та особі обвинуваченого. Як зазначив суд, узгоджене покарання також не відповідає інтересам суспільства, направленого на боротьбу з корупційними злочинами. Відтак, умови угоди не відповідають вимогам ст. 474 КПК України, наслідком чого є відмова у затвердженні угоди.

Між тим, суд також вказав на те, що в обвинувальному акті не викладені фактичні обставини правопорушення, які прокурор вважає встановленими, та формулювання обвинувачення в залежності від особливостей об’єктивної сторони.

Крім того, суд зазначив, що укладенням цієї угоди можуть бути порушені права та свободи завідувача кафедрою онкології ХМАПО Юрія Вінника, оскільки в обвинувальному акті, вказано, що винність даної особи вже встановлено, однак вироку стосовно нього ще немає.

Як повідомляє «Харківський антикорупційний центр», підготовче судове засідання щодо Вінника призначено на 3 квітня.

Вінник був затриманий 15 вересня 2017 року одразу після отримання 380 тис грн хабара від їхньої колеги. За даними слідства, Вінник і Радько обіцяли здійснити вплив на прийняття рішення ректором ХМАПО щодо укладання з нею контракту, відповідно до якого вона обіймала б посаду завідувача кафедри патологічної анатомії ХМАПО.

Радько повністю визнав вину і пішов на угоду, що передбачала покарання у вигляді штрафу 17 тис грн, однак суд цю угоду не затвердив.

23 червня 2017 року Юрій Вінник був звільнений з посади директора Харківського обласного онкологічного центру рішенням Харківської обласної ради.

«Харківський антикорупційний центр» опублікував низку розслідувань про діяльність Вінника.

Тимчасовою комісією облради, куди входив голова правління «Харківського антикорупційного центру» Дмитро Булах, зокрема, було встановлено, що ще 25.10.2010 постановою Харківського апеляційного господарського суду було задоволено позов онкоцентру та вирішено виселити за несплату орендної плати Аптеку №288. Однак після того, як до складу засновників аптеки ввійшла донька директора онкоцентру, Юрій Вінник виконувати рішення суду не став і аптека продовжувала свою діяльність, зокрема і продавати ліки онкоцентру за завищеними цінами.