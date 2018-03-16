Украина имеет "моральное" право ставить вопрос о пересмотре ограничений в области ракетных технологий, - Горбулин
"Ни одного вида вооружения мы от союзников еще получили".
В текущих условиях Украина вправе ставить перед западными союзниками вопрос о пересмотре ограничений по использованию имеющегося потенциала в области ракетных технологий и военно-технического сотрудничества.
Об этом заявил экс-секретарь СНБО Украины (1996-1999), директор Национального института стратегических исследований и советник президента Украины Владимир Горбулин, передает Интерфакс-Украина.
"Вся наша работа в экспорте (оборонной продукции. - Ред.) натыкается на противостояние со стороны наших некоторых союзников из стран, которые, практически, нас очень сильно поддерживают. Но, как вы знаете, ни одного вида вооружения мы от них еще получили", - сказал Горбулин в ходе международной специализированной конференции в Киеве.
Он отметил, что Украина сегодня вынуждена работать со многими странами и использовать наш научно-технологический потенциал.
"Мы работаем с некоторыми арабскими странами, с такими странами, как Турция. Но все это вызывает со стороны западных партнеров сразу "ссылки", что мы, таким образом, нарушаем режим нераспространения ракетных технологий", - констатировал он.
Экс-секретарь СНБО напомнил, что при вступлении в Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в 1997 году, Украина учла все предложения США по использованию имеющегося потенциала в области ракетных технологий.
Он выразил уверенность, что в условиях 4-х летних военных действий в стране и долгосрочных вызовов гибридной войны РФ, Украина имеет "моральное" право ставить перед западными союзниками вопрос о пересмотре действующих ограничений по дальности для стратегических ракет средней дальности в интересах собственной обороноспособности. На данном этапе, по словам Горбулина, "это вызывает, почему-то, у западных партнеров непонимание".
В этой связи советник главы государства высказался за активизацию работы по донесению данной позиции Украины до европейских союзников, в том числе, с задействованием межпарламентских связей, и в первую очередь по линии ПАСЕ.
"Украина имеет право ставить перед всем миром вопрос о необходимости смены условий (ВТС. - Ред.) не только в ракетных технологиях: с точки зрения будущего создания (новых. - Ред.) образцов вооружения", - подчеркнул Горбулин.
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