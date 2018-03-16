Признание роSSийских наемников: У "ихтамнетов" забирают паспорта в "ЛДНР"

У роSSийских наемников в так называемых "ЛДНР" отбирают паспорта. Об этом сообщают сами боевики в соцсетях, передает Час Пик.

По их словам, у роSSийских наемников, приехавших воевать на стороне так называемых "ЛДНР", командиры подразделений забирают паспорта РФ с целью сокрытия их личности при попадании или добровольческой сдаче в плен к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Некий боевик с ником Дед Мазай написал, что командир к нему подошел и попросил сдать свой паспорт, якобы это приказ со штаба. Также наемник рассказал, что паспорт у него не украинский.

Другой ему ответил, что россияне лично ходили в "республиканский военкомат" по этому вопросу, однако им ответили, что такого приказа не было, поэтому боевик решил, что это политика частей. Также он допустил, что сделано это с целью того, чтобы их паспорта не попали в руки противника.

Боевик Сергей Соколов также рассказал свою историю. По его словам, у роSSийских наемников забрали паспорта на время усиления, которое продлится якобы до 20 марта. На данный момент документы всех военных лежат в строевой.

Он еще сообщил, что не так давно россиянин попал в плен к украинским военнослужащим.

Также в соцсети рассказали, что паспорта сдают не только россияне, но и наемники из других стран.