Признание роSSийских наемников: У "ихтамнетов" забирают паспорта в "ЛДНР"

паспорт

У роSSийских наемников в так называемых "ЛДНР" отбирают паспорта. Об этом сообщают сами боевики в соцсетях, передает Час Пик.

По их словам, у роSSийских наемников, приехавших воевать на стороне так называемых "ЛДНР", командиры подразделений забирают паспорта РФ с целью сокрытия их личности при попадании или добровольческой сдаче в плен к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Некий боевик с ником Дед Мазай написал, что командир к нему подошел и попросил сдать свой паспорт, якобы это приказ со штаба. Также наемник рассказал, что паспорт у него не украинский.

Другой ему ответил, что россияне лично ходили в "республиканский военкомат" по этому вопросу, однако им ответили, что такого приказа не было, поэтому боевик решил, что это политика частей. Также он допустил, что сделано это с целью того, чтобы их паспорта не попали в руки противника.

Боевик Сергей Соколов также рассказал свою историю. По его словам, у роSSийских наемников забрали паспорта на время усиления, которое продлится якобы до 20 марта. На данный момент документы всех военных лежат в строевой.

Он еще сообщил, что не так давно россиянин попал в плен к украинским военнослужащим.

Также в соцсети рассказали, что паспорта сдают не только россияне, но и наемники из других стран.

пост


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
BBC: Скрипаля отравили более редким веществом, чем зарин или VXBBC: Скрипаля отравили более редким веществом, чем зарин или VX
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритания вышлет 23 роSSийских дипломатаВеликобритания вышлет 23 роSSийских дипломата
Президент Австрии исключил признание роSSийских выборов в КрымуПрезидент Австрии исключил признание роSSийских выборов в Крыму
В оккупированный Донбасс переброшено 100 роSSийских снайперов, – ЖебривскийВ оккупированный Донбасс переброшено 100 роSSийских снайперов, – Жебривский
Депутаты Бундестага потребовали от правительства ФРГ объяснений в связи с атаками роSSийских хакеровДепутаты Бундестага потребовали от правительства ФРГ объяснений в связи с атаками роSSийских хакеров
Разведка штаба АТО узнала о прибытии на Донбасс 200 роSSийских военныхРазведка штаба АТО узнала о прибытии на Донбасс 200 роSSийских военных
В Сирии воевали почти 50 тысяч роSSийских солдатВ Сирии воевали почти 50 тысяч роSSийских солдат
54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС
В Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитникиВ Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитники
Расследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемниковРасследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемников
Во Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспортаВо Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспорта
Последние новости
Подгружаем последние новости