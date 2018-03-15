Порошенко приветствовал новые антироSSийские санкции США

"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля будет получать решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики".

Президент Петр Порошенко приветствовал введение США новых санкций против РоSSии.

"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будет и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", - написал президент в фейсбуке.

Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом.

"Украина вполне ощутила на себе эту роSSийскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - добавил Петр Порошенко.