В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии
"РоSSия совершила нападение на одного из ближайших союзников США и должна за это заплатить".
В качестве ответа на использование Россией химического оружия на территории Великобритании все страны-члены НАТО должны в знак солидарности отозвать своих послов из Москвы и выдворить послов РоSSии.
К этому в колонке, опубликованной в издании The Washington Examiner призвал Майкл Рубин, исследователь аналитического центра American Enterprise Institute.
"США также могли бы закрыть и роSSийские консульства. Если возникнет потребность в диалоге, всегда можно обратиться к послу РоSSии в ООН", - цитирует Рубина Голос Америки.
Эксперт American Enterprise Institute и бывший чиновник Пентагона, Рубин также призывает прекратить выдавать визы всем гражданам РоSSии, которые связаны с ее правительством.
"Путешествия в США, Соединенное Королевство и ЕС должны быть привилегией, а не правом. И если РоSSия хочет изолироваться еще больше, введя собственные визовые ограничения, ее экономика понесет потери", - пишет Рубин.
Обозреватель отметил, что подобные меры не имеют восприниматься как перегиб.
"РоSSия совершила нападение на одного из ближайших союзников США и должна за это заплатить. Если же Государственный департамент США, внешнеполитическое ведомство Великобритании и министры иностранных дел ЕС прибегнут к символическим угрозам, Путин придет к выводу не только, что ему сойдет с рук даже убийство, но и Запад слишком слаб, чтобы реально защищаться. Это была бы чрезвычайно опасная ситуация, ведь Путин решит, что может прибегнуть к таким действиям (как отравление Скрипача - ред.) где это возможно, даже в Вашингтоне", - предупреждает Рубин.
Белый дом до сих пор официально не связал РоSSию с покушением на Скрипаля, однако президент США Дональд Трамп дал знать, что Америка настроена согласиться с выводами Великобритании, как только будет ознакомлена с ними.
Ранее сообщалось, что Великобритания созвала Совбез ООН из-за отравления Скрипаля.
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