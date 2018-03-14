В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии

"РоSSия совершила нападение на одного из ближайших союзников США и должна за это заплатить".

В качестве ответа на использование Россией химического оружия на территории Великобритании все страны-члены НАТО должны в знак солидарности отозвать своих послов из Москвы и выдворить послов РоSSии.

К этому в колонке, опубликованной в издании The Washington Examiner призвал Майкл Рубин, исследователь аналитического центра American Enterprise Institute.

" США также могли бы закрыть и роSSийские консульства. Если возникнет потребность в диалоге, всегда можно обратиться к послу РоSSии в ООН ", - цитирует Рубина Голос Америки.

Эксперт American Enterprise Institute и бывший чиновник Пентагона, Рубин также призывает прекратить выдавать визы всем гражданам РоSSии, которые связаны с ее правительством.

"Путешествия в США , Соединенное Королевство и ЕС должны быть привилегией, а не правом. И если РоSSия хочет изолироваться еще больше, введя собственные визовые ограничения, ее экономика понесет потери", - пишет Рубин.

Обозреватель отметил, что подобные меры не имеют восприниматься как перегиб.

"РоSSия совершила нападение на одного из ближайших союзников США и должна за это заплатить. Если же Государственный департамент США , внешнеполитическое ведомство Великобритании и министры иностранных дел ЕС прибегнут к символическим угрозам, Путин придет к выводу не только, что ему сойдет с рук даже убийство, но и Запад слишком слаб, чтобы реально защищаться. Это была бы чрезвычайно опасная ситуация, ведь Путин решит, что может прибегнуть к таким действиям (как отравление Скрипача - ред.) где это возможно, даже в Вашингтоне", - предупреждает Рубин.

Белый дом до сих пор официально не связал РоSSию с покушением на Скрипаля, однако президент США Дональд Трамп дал знать, что Америка настроена согласиться с выводами Великобритании, как только будет ознакомлена с ними.