Украина готова увеличить присутствие в миротворческих силах ООН ради направления миссии на Донбасс

Порошенко обсуждал этот вопрос с президентом Австрии.

Украина готова увеличить присутствие в миротворческих силах ООН ради направления миссии на Донбасс
Фото: mil.gov.ua

Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах ООН ради направления миротворцев на Донбасс.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Мы обсудили с господином президентом ситуацию на оккупированном Донбассе. Президент Австрии заверил в готовности Вены сделать свой посильный взнос в разворачивание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций по решению Совета безопасности ООН. Я предложил, если в этом будет необходимость, что Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях", - заявил он.

Украина за время независимости приняла участие более чем в трех десятках миротворческих, антитеррористических, гуманитарных миссиях, в том числе на Балканах, в Ираке, Сьерра-Леоне, ДР Конго, Либерии, Кот-д'Ивуаре.

Миротворческие миссии ООН в настоящее время присутствуют в 15 регионах мира.


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