Автомобиль сотрудников ДФС снова попал под обстрел на Донбассе

Пострадавших нет.

На Донбассе снова обстреляли транспорт сотрудников Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Об этом сообщается на сайте компании "Вода Донбасса".

"Для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) осуществляется доставка обеззараживающих реагентов - жидкого хлора и гипохлорита натрия. Сегодня автомобиль КАМАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:05 под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В результате в автобусе повреждены стекла, сотрудники не пострадали.

Фото: voda.dn.ua

"В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников", - подчеркивается в сообщении.

С Донецкой фильтровальной станции питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Напомним, в понедельник в Донецкой области автомобиль ГАЗ-53, который перевозил сменный персонал на ДФС, попал под обстрел. В результате был пробит радиатор автомобиля. Сотрудники ДФС не пострадали.

Ранее, 7 марта, под обстрел попал грузовой автомобиль, доставлявший бензин на ДФС.

ДФС включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона. Несмотря на это, станция подвергалась неоднократным обстрелам. Первый раз боевые действия стали причиной ее остановки еще 30 июля 2014 года.