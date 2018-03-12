Новостей.COM ⇒ Политика

И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке Ей вменяют получение 5 тысяч гривен и 1 тысячи долларов. Военная прокуратура задержала одного из руководителей Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Киева по подозрению в получении взятки. Фото: vppnr.gp.gov.ua Фото: vppnr.gp.gov.ua Как сообщается на сайте военной прокуратуры, чиновница, занимающая должность и.о. заместителя начальника инспекции, получила 5 тысяч гривен и 1 тысячу долларов за изменение условий налогообложения, предоставление соответствующей выписки, а также за выдачу справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов. Должность, указанную прокуратурой, занимает Леся Мусаева. Ей готовят подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.