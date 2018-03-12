И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Ей вменяют получение 5 тысяч гривен и 1 тысячи долларов.
Военная прокуратура задержала одного из руководителей Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Киева по подозрению в получении взятки.
Как сообщается на сайте военной прокуратуры, чиновница, занимающая должность и.о. заместителя начальника инспекции, получила 5 тысяч гривен и 1 тысячу долларов за изменение условий налогообложения, предоставление соответствующей выписки, а также за выдачу справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.
Должность, указанную прокуратурой, занимает Леся Мусаева.
Ей готовят подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
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Политика
12.03.2018 15:16