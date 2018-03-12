И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке

Ей вменяют получение 5 тысяч гривен и 1 тысячи долларов.

Военная прокуратура задержала одного из руководителей Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Киева по подозрению в получении взятки.

Фото: vppnr.gp.gov.ua
Фото: vppnr.gp.gov.ua

Как сообщается на сайте военной прокуратуры, чиновница, занимающая должность и.о. заместителя начальника инспекции, получила 5 тысяч гривен и 1 тысячу долларов за изменение условий налогообложения, предоставление соответствующей выписки, а также за выдачу справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Должность, указанную прокуратурой, занимает Леся Мусаева.

Ей готовят подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
В Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчикаВ Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчика
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Киева состоялся марш за права женщинВ центре Киева состоялся марш за права женщин
Руководитель полиции Киева призвал участников марша 9 марта не приносить оружие на акциюРуководитель полиции Киева призвал участников марша 9 марта не приносить оружие на акцию
В правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти экипажей полицииВ правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти экипажей полиции
НАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде КиеваНАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде Киева
Работника внутренней безопасности киевской ГФС поймали на взятке $10 тысячРаботника внутренней безопасности киевской ГФС поймали на взятке $10 тысяч
Разведение сил в районе Станицы Луганской назначено на 5 мартаРазведение сил в районе Станицы Луганской назначено на 5 марта
Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемириеВойска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие
В районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелыВ районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы
Данилюк о ликвидации налоговой милиции: «Этот кнут нужно вообще убрать из ГФС»Данилюк о ликвидации налоговой милиции: «Этот кнут нужно вообще убрать из ГФС»
В Генпрокуратуре объяснили, как подозреваемый во взятке судья вернулся на работуВ Генпрокуратуре объяснили, как подозреваемый во взятке судья вернулся на работу
Последние новости
Подгружаем последние новости