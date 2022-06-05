Оккупанты безуспешно пытаются наступать в районе Изюма: карта боев

Американские эксперты из Института исследования войны ISW опубликовали карту боевых действий в Украине по состоянию на 5 июня. Прогресс роSSийских оккупационных войск в прямых штурмах Северодонецка и операциях по его окружению - медленный. ВСУ в городе успешно провели локальные контратаки.

Об этом сообщает ISW на своем аккаунте в Twitter .

По данным американских военных экспертов, оккупанты предприняли серию наступательных операций юго-западнее Изюма и возле Лимана, но потерпели поражение. Также они остались на ранее занятых позициях вокруг Харькова для обороны и нанесения ударов ракетами и артиллерией по позициям Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, исследователи утверждают, что рашисты не штурмовали населенные пункты Херсонской и Запорожской областей. При этом они обстреливали украинские позиции на юге страны, где с каждым днем растет активность партизан, хоть россияне и пытаются ограничить там передвижение и доступ к телекоммуникациям.

Также ISW сообщает, что украинские власти продолжают переговоры касательно того, чтобы обменять пленных украинских защитников Мариуполя на боевиков оккупационной армии.

Фото: Twitter.com/TheStudyofWar

Фото: Twitter.com/TheStudyofWar

Фото: Twitter.com/TheStudyofWar

Фото: Twitter.com/TheStudyofWar