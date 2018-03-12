Порошенко предложил ЕС направить дипломатическую миссию на Донбасс

Президент считает, что послы должны на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта.

Порошенко предложил ЕС направить дипломатическую миссию на Донбасс
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко предложил Европейскому Союзу направить дипломатическую миссию на Донбасс.

Об этом он сказал после встречи с вице-президентом Европейской комиссии - Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщается на сайте главы государства.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть собственными глазами, как РоSSия выполняет свою часть обязательств по Минским договоренностям, я обратился к госпоже Высокому представителю с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов Комитета по политике и безопасности. Сейчас, чтобы посмотрели, каким образом изменилась ситуация. Думаю, что это будет очень правильно", - сказал он, напомнив, что первая такая миссия имела место в сентябре 2015 года.

"Тогда, убежден, что в июне ни в одной из европейских столиц не мелькнет даже мысль о том, чтобы ослабить секторальные санкции против РоSSийской Федерации в случае неимплементации Минских договоренностей", - добавил Порошенко.

В ходе переговоров Порошенко и Могерини также обсуждали развертывание миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Порошенко выразил убеждение, что пора и Европейскому Союзу назвать РоSSию агрессором и стороной конфликта и способствовать предоставлению государствами-членами ЕС и оборонительного оружия Украине.

Напомним, в декабре Европейский Союз продлил экономические санкции против РоSSии до 31 июля 2018 года.


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