Швеція направить до Британії інструкторів для навчання українських військових

Кількість інструкторів, які одночасно перебуватимуть у Британії, не перевищить 60, інформує ZN.ua.

Швеція направить до Британії інструкторів для навчання українських військових
© AFP

Збройні сили Швеції направлять до Британії до 120 інструкторів для навчання українських військових, повідомляє шведський уряд.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував запустити масштабну тренувальну операцію для українських військ із можливістю готувати до 10 тисяч солдатів кожні чотири місяці.

"З 12 серпня до 31 грудня 2022 року ЗС Швеції направлять до 120 інструкторів до Сполученого Королівства, щоб проводити основне військове навчання для українських громадян", — йдеться у релізі на сайті шведського уряду.

Згідно з шведським кабміном, кількість інструкторів, які одночасно будуть перебувати в Британії, не перевищить 60. Ініціатива щодо навчання українських військових походить від Британії, яка запросила інших членів Об'єднаних експедиційних сил і Канаду "внести свій внесок".


Антон Герасименко, ZN.ua





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