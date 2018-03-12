Слободян рассказал, что будут делать с Собчак украинские пограничники
Если роSSийский политик Ксения Собчак решится на пересечение границы Украины, то пограничники будут на месте решать впускать ее или нет в оккупированный Крым.
Об этом
«Решение будет приниматься при попытке пересечения ею границы», — сказал Слободян.
Напомним, что Собчак заявила, что ее планируемая поездка в Крым «не носит характера предвыборной агитации», поскольку она не ведет на полуострове кампании. Глава МИД Украины заявил, что инициатива Собчак является политической шизофренией.
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