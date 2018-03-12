Слободян рассказал, что будут делать с Собчак украинские пограничники

Если роSSийский политик Ксения Собчак решится на пересечение границы Украины, то пограничники будут на месте решать впускать ее или нет в оккупированный Крым.

Об этом УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Решение будет приниматься при попытке пересечения ею границы», — сказал Слободян.