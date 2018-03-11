Возле дома Авакова устроили акцию из-за сноса палаток у Рады

На пикет вышли несколько десятков сторонников Саакашвили.

Несколько десятков автомобилей приняли участие в автопробеге из Киева к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции - несколько десятков сторонников "Руха новых сил" Михаила Саакашвили - таким образом решили выразить протест против разгона представителями МВД палаточного городка под зданием Верховной Рады 3 марта, сообщает "Укринформ".

Автопробег стартовал в 12:00 от станции метро "Минская". Его участники устроились возле забора дома, в котором, по информации организаторов акции, живет глава МВД , и провели пикет с требованием отставки.

Несколько недель назад такая же акция проходила под домом генерального прокурора Юрия Луценко, у него требовали освободить члена партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе. По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал пикет партии "Рух новых сил" возле дома Луценко "цирком-шапито" и "бытовым терроризмом". Он заявил, что человек вправе чувствовать себя дома спокойно независимо от своего статуса, и посоветовал недовольным работой чиновников приходить к ним на работу.