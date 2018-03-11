Возле дома Авакова устроили акцию из-за сноса палаток у Рады
На пикет вышли несколько десятков сторонников Саакашвили.
Несколько десятков автомобилей приняли участие в автопробеге из Киева к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.
Участники акции - несколько десятков сторонников "Руха новых сил" Михаила Саакашвили - таким образом решили выразить протест против разгона представителями МВД палаточного городка под зданием Верховной Рады 3 марта, сообщает "Укринформ".
Автопробег стартовал в 12:00 от станции метро "Минская". Его участники устроились возле забора дома, в котором, по информации организаторов акции, живет глава МВД, и провели пикет с требованием отставки.
Несколько недель назад такая же акция проходила под домом генерального прокурора Юрия Луценко, у него требовали освободить члена партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе. По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал пикет партии "Рух новых сил" возле дома Луценко "цирком-шапито" и "бытовым терроризмом". Он заявил, что человек вправе чувствовать себя дома спокойно независимо от своего статуса, и посоветовал недовольным работой чиновников приходить к ним на работу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
11.03.2018 13:16