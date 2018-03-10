Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии

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Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что по прежнему актуальны слова экс-президента Польши Леха Качиньского о том, что после агрессии РоSSии в Грузии будет агрессия в Украине, а впоследствии, возможно, в Польше и странах Балтии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе по итогам переговоров с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает Укринформ.

«Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала Грузия, потем Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и укреплять трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии», — сказал Моравецкий.

Он сообщил, что Польша пытается стать полностью независимой от роSSийского «Газпрома», не только построив LNG-терминал в Свиноуйсьце и пытаясь еще больше расширить его перерабатывающие возможности, но и находится на этапе переговоров с Данией и Норвегией по вопросу строительства газопровода Baltic Pipe.

«Во время встречи четырех премьеров мы также напомнили о «Северном потоке-2″ и о том, насколько опасен этот проект для безопасности этой части Европы», — сказал глава польского правительства.

Моравецкий также подчеркнул необходимость углубления отношений с Балтийскими странами в сфере развития инфраструктуры в энергетической сфере.

В то же время между Польшей и Литвой подписан меморандум о строительстве газового интерконнектора. Польский премьер выразил надежду, что прогресс в этом вопросе будет достигнут во второй половине 2019 года.


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