Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"

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Вице-премьер Болгарии Валери Симеонов призвал относиться к главе Русской православной церкви Кириллу (Гундяеву) как к “агенту КГБ и миллиардеру”, а не как религиозному деятелю.

Таким образом он прокомментировал слова Гундяева, который во время своего недавнего посещения Болгарии возмущался тем, как там якобы «унижают» РоSSию, передает болгарский телеканал БНТ.

По словам Симеонова, патриарх Кирилл, известный как «агент КГБ и сигаретный митрополит РоSSии, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно».

«Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит РоSSии. С 1996 года он ввез на $14 млрд безакцизных сигарет. На $14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на $4 млрд вина для нужд Церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент «Михайлов», второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе, что патриарх Неофит (глава Болгарской православной церкви, — ред.) поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий», — заявил Симеонов.

По его мнению, прислушиваться к Гундяеву недопустимо для болгарской власти.

«Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится», — добавил вице-премьер.

Источник: Эспрессо


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