НАТО проведет в Европе крупнейшие учения со времен "холодной войны"

Североатлантический альянс осенью 2018 года проведет в Европе учения Trident Juncture, крупнейшие со времен «холодной войны».

Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США 7 марта, сообщает Громадське.

«В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими со времен пика «холодной войны»», — сказал командующий.

Он добавил, что в учениях примут участие около 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в учениях у берегов Норвегии относительно отображения «имитированной угрозы».

Учения Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним манёврам в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тысяч военнослужащих стран НАТО, присоединилась и Украина.

«Холодная война» — глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США , странами Западной Европы и их союзниками — с другой, которая продолжалась с середины 1940-х до начала 1990-х годов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир может оказаться на грани нового витка гонки ядерных вооружений из-за роSSийской разработки новой ракеты средней дальности.