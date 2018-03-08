Расмуссен назвал план фюрера РФ по миротворцам на Донбассе ловушкой

Андерс фог Расмуссен

Введение полноценной миротворческой миссии на Донбасс будет способствовать имплементации Минских соглашений.

Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle.

«Думаю, миротворческая миссия стала бы механизмом имплементации Минских соглашений», — сказал он.

Пока же, по словам Расмуссена, «нет никакого прогресса вообще». Он считает, что причина этого именно в отсутствии механизма заставить выполнять Минские соглашения. Расмуссен отметил, что для Украины нереально организовать выборы на Донбассе до тех пор, пока в регионе обстреливают, убивают людей. По его словам, надо остановить кровопролитие, создать мир в регионе прежде, чем двигаться дальше в имплементации Минских договоренностей.

Расмуссен отстаивает идею мощной миротворческой силы, обладающей, в том числе, мандатом контролировать государственную границу между Украиной и Россией, чтобы остановить ввоз военной техники и солдат из РоSSии.

Расмуссен также считает план президента РФ Владимира Путина относительно миссии ООН вероятной «ловушкой», потому что предложение Путина подразумевает маленький миротворческий отряд, которому позволено будет находиться лишь на линии соприкосновения «между свободной Украиной и оккупированной ее частью», и только с целью защиты наблюдателей ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о том, адекватно ли международное сообщество отреагировало в свое время на аннексию Крыма, Расмуссен сказал, что «отреагировали как могли и как должны были». Среди прочего инициировали санкции, которые постепенно усиливали. «Я думаю, эти санкции навредили РоSSии. Они повысили цену этой нелегальной акции – взятие Крыма», — отметил он.

Более того, подчеркнул экс-глава НАТО, Альянс решил повысить свою общую обороноспособность. «Можно сказать, президент Путин внес свой вклад в увеличение инвестиций в оборону в рамках всего НАТО», — отметил он.

Источник: Укринформ


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