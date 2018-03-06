Жители Коцюбинского проголосовали за присоединение к Киеву

В общественном обсуждении приняли участие более 1300 местных жителей.

Жители Коцюбинского проголосовали за присоединение к Киеву
Фото: kievvlast.com.ua

3 марта в Коцюбинском прошли общественные слушания, на котором обсуждался вопрос присоединения поселка к Киеву.

Глава Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина написала в фейсбуке, что большинство участников обсуждения поддержали присоединение.

"Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний. За Киев проголосовали почти 61%. Против - 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не засчитаны 0,3 голосов. Спасибо всем, кто принял участие в общественных слушаниях. А это почти 1340 коцюбинцев", - заявила Матюшина.

Она намерена направить результаты голосования в Киевсовет и Верховную Раду.

Поселок Коцюбинское общей площадью 87 га окружен киевской территорией со всех сторон. Вопрос его присоединения к столице обсуждается уже много лет. Но в мае 2015 года депутаты поселкового совета приняли решение о присоединении его к пригороду Киева, городу Ирпень. В мае 2016 года это решение было отменено в суде.

Мэр Киева Виталий Кличко в апреле 2017 года предложил создать столичную агломерацию и объединить все близлежащие населенные пункты. По его мнению, создание агломерации поможет создать единую систему ухода за дорогами, систематизирует работу городского и пригородного общественного транспорта. Также агломерация поможет упорядочить управление коммуникациями, в частности, - разгрузить предприятие "Киевводоканал", обслуживающее и город, и пригород.


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