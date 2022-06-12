У НАТО есть неофициальная договоренность не поставлять Киеву танки – немецкие СМИ

“Теперь речь идет максимум о десяти танках, и это решение тоже не окончательно. Кроме того, танки 1990-х годов настолько устаревшие, что будут готовы к поставке только через многие месяцы”, информирует ZN.ua.

У НАТО есть неофициальная договоренность не поставлять Киеву танки – немецкие СМИ
© Deutsche Welle

Планы испанского правительства предоставить Украине 40 старых немецких боевых танков Leopard 2 вызвали большой ажиотаж, однако для этого шага нужно одобрение Берлина. И если бы немецкое правительство согласилось, это был бы первый раз, когда страна-участница НАТО поставила Украине такого вида вооружение. Однако у Альянса, похоже, есть неофициальная договоренность об отсутствии прогресса в поставках, пишет немецкое издание Spiegel.

"Федеральное правительство предупреждало испанцев в телефонных звонках, что этот шаг будет отклонением от (совершенно неформального и неофициального, но) решения всех западных союзников не поставлять Киеву танки", - говорится в сообщении.

По информации новостников из «Business Insider», официальные лица в Мадриде даже извинились перед Берлином за волнение:

“Теперь речь идет максимум о десяти танках, и это решение тоже не окончательно. Кроме того, танки 1990-х годов настолько устаревшие, что будут готовы к поставке через много месяцев”, - отмечают на страницах немецкого журнала и сопровождают эти слова цитатой Олафа Шольца о том, что когда дело доходит до поставок оружия, «не существует вечных принципов». Такие слова немецкий канцлер произнес во время выступления в комитете по обороне Бундестага.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и РСЗО "Ураган": есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и РСЗО "Ураган": есть погибшие и раненые
Оккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненые
За минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полицияЗа минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полиция
В НАТО считают, что РоSSия не несет военных угроз для Швеции и ФинляндииВ НАТО считают, что РоSSия не несет военных угроз для Швеции и Финляндии
Военный эксперт раскрыл особенности детонаторов САУ CAESAR, переданных ФранциейВоенный эксперт раскрыл особенности детонаторов САУ CAESAR, переданных Францией
"Придется пожалеть": между двумя странами НАТО назревает военный конфликт, сделано заявление"Придется пожалеть": между двумя странами НАТО назревает военный конфликт, сделано заявление
Главы стран «Бухарестской девятки» обсуждают безопасность на восточном фланге НАТОГлавы стран «Бухарестской девятки» обсуждают безопасность на восточном фланге НАТО
Позиция Турции против вступления в НАТО Швеции и Финляндии никак не связана с РФ – военный аналитикПозиция Турции против вступления в НАТО Швеции и Финляндии никак не связана с РФ – военный аналитик
The Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможетThe Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможет
Саммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробностиСаммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости