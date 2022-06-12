У НАТО есть неофициальная договоренность не поставлять Киеву танки – немецкие СМИ

Планы испанского правительства предоставить Украине 40 старых немецких боевых танков Leopard 2 вызвали большой ажиотаж, однако для этого шага нужно одобрение Берлина. И если бы немецкое правительство согласилось, это был бы первый раз, когда страна-участница НАТО поставила Украине такого вида вооружение. Однако у Альянса, похоже, есть неофициальная договоренность об отсутствии прогресса в поставках, пишет немецкое издание Spiegel .

"Федеральное правительство предупреждало испанцев в телефонных звонках, что этот шаг будет отклонением от (совершенно неформального и неофициального, но) решения всех западных союзников не поставлять Киеву танки", - говорится в сообщении.

По информации новостников из «Business Insider», официальные лица в Мадриде даже извинились перед Берлином за волнение:

“Теперь речь идет максимум о десяти танках, и это решение тоже не окончательно. Кроме того, танки 1990-х годов настолько устаревшие, что будут готовы к поставке через много месяцев”, - отмечают на страницах немецкого журнала и сопровождают эти слова цитатой Олафа Шольца о том, что когда дело доходит до поставок оружия, «не существует вечных принципов». Такие слова немецкий канцлер произнес во время выступления в комитете по обороне Бундестага.