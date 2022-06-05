Подоляк указал Макрону на диссонанс между просьбами по РФ и ударами по Киеву

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул президента Франции Эмануэля Макрона в его просьбе «не унижать РоSSию», указав на утренний удар роSSийских войск по столице Украины Киеву .

«Пока кто-то просит «не унижать РФ », Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев», - написал Подоляк утром в Twitter .

Он добавил, что каждый подобный акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия для Украины – а не защищать РоSSию.