Подоляк указал Макрону на диссонанс между просьбами по РФ и ударами по Киеву

Ведь русские войска ежедневно убивают все больше украинцев, информирует ZN.ua.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул президента Франции Эмануэля Макрона в его просьбе «не унижать РоSSию», указав на утренний удар роSSийских войск по столице Украины Киеву.

«Пока кто-то просит «не унижать РФ», Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев», - написал Подоляк утром в Twitter.

Он добавил, что каждый подобный акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия для Украины – а не защищать РоSSию.

Пока кто-то просит «не унижать ??», Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше ??. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, большее оружие.

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022


Ирина Знась, ZN.ua





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