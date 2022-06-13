Город просто вымер: жители Балаклеи сорвали празднование "дня РоSSии"

Рашисты решили устроить День РоSSии в оккупированной Балаклее, что в Харьковской области, однако на "праздник" никто не пришел – на видео видны пустые улицы города и развивающийся флаг СССР под советскую музыку, информирует Апостроф.

Фото опубликовали на одной из местных Facebook-страниц.

Так, по Балаклее ездила военная техника с Z-символикой, с колонок которой звучали древние роSSийские песни. Не постеснялись рашисты и повесить красный флаг с серпом и молотом.

При этом, улицы вокруг главной площади города абсолютно пусты. Нашлись только две прохожие пенсионерки, которые немного потанцевали под "Смуглянку". А также на фотографиях запечатлены женщина с ребенком на фоне рашистской военной техники, при этом на одежде мальчика – георгиевская ленточка.

Подписчики канала по-разному отреагировали на произошедшее.

Некоторые скорбят по мирному украинскому городу Балаклее: "Больно… мой родной город. Пусть наша родная земля выплюнет эту нечисть вместе с музыкой и флагами их нафталиновыми".

Другие отметили нечеловеческую жестокость роSSийских оккупантов – даже изначально пророSSийские люди поняли, кто они такие.

"Просто, эти рашисты сами к себе ещё больше ненависти к себе притянули, после того как начали кошмарить пацанов, брать их в плен. Даже пророSSийские люди поняли, что это за Нелюди!", - написала одна из подписчиц.

Один из комментаторов задал главный вопрос: "Кого вы освободили, а где люди? Где освободившиеся?".

При этом, большинство удивлялось убогости мышления россиян.

"РоSSия — это мрак, убогость мышления и рабство!!! Они хотят ещё одну колонию, чтобы работали на Москву, как в СССР. А то жить хорошо понравилось, а вот обслуживать себя так и не научились из-за слабоумия и руко*опости", - написала местная жительница.


Мария Швец, Апостроф





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