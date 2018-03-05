В Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчика

В 2010 году он входил в группу агентов, которых РоSSия обменяла на шпионку Анну Чапман.

В Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчика

В Великобритании 4 марта был отравлен неизвестным ядом бывший офицер Главного разведывательного управления РоSSии Сергей Скрипаль, которого в 2006 году осудили за госизмену, а потом обменяли на роSSийских агентов.

Как сообщает BBC, 66-летний мужчина вместе с молодой женщиной был доставлен в больницу, после того как им стало плохо в торговом центре города Солсбери.

Власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, но позже было открыто.

Соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около пяти вечера и с тех пор не уезжала.

Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Долгое время служил в Главном разведывательном управлении, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в управделами роSSийского МИД.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля, обвинив его в сотрудничестве с британской разведкой. На него завели дело о госизмене. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован еще в 1995 году. РоSSийские власти посчитали, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев.

Скрипаль признал свою вину и в 2006 году был осужден Московским окружным военным судом на 13 лет тюремного заключения в колонии строго режима. Его лишили всех званий.

В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александр Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу роSSийских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.

Чапман и других роSSийских шпионов американские спецслужбы разоблачили благодаря информации экс-полковника Службы внешней разведки Александр Потеева, который бежал в США. В 2016 году он умер в США.


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