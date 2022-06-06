Угроза отставки Бориса Джонсона: чего ожидать Украине в случае смены лидера Великобритании

борис джонсон

Более 50 депутатов британского парламента от Консервативной партии предложили вынести вотум недоверия к премьер-министру Борису Джонсону. В случае вынесения вотума недоверия Джонсону придется уйти с поста премьер-министра Великобритании.

Дипломат Владимир Хандогий объяснил, что ожидать Украине в случае отставки Бориса Джонсона.

"Даже если Джонсон потеряет пост премьер-министра, вряд ли изменится внешняя политка Великобритании в Украину. Ведь понятно, что внешняя политика и поддержка Украины является двухпартийной. И что самое главное - поддержкой народа Великобритании. Поэтому я не предвижу каких-то кардинальных изменений.

Борис Джонсон, Зеленский

Сегодня ряд членов парламентариев и министров из Кабинета Джонсона поддерживают его. И среди этих аргументов, которые они выдвигают - поддержка Украины и необходимость продолжать эту поддерживают.

Я не вижу причин, чтобы мы очень волновались по общей поддержки: не только символической, а той реальной поддержке, которую оказывает Британия Украине в частности с точки зрения поставок оружия", - уверяет Владимир Хандогий.

Добавим, что тайное голосование состоится в понедельник вечером – с 20:00 до 22:00 по киевскому времени.


Алексей Ионов, politeka.net





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