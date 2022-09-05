Bloomberg: Трасс перемогла і замінить Джонсона, що буде далі?
Новий лідер британських консерваторів пообіцяла «результати, результати і ще раз результати», але дуже скоро їй доведеться відповісти на дуже складні питання і виклики, інформує
Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Це означає, що вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні, не лише на чолі партії. Вона також стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.
Втім, як пише
Bloomberg нагадує, що перед виборами Трасс пообіцяла, що допоможе британцям з вирішенням проблеми підвищення вартості проживання у перший же тиждень, якщо її оберуть лідером консерваторів. Цілком можливо, що новий прем’єр ухвалить рішення про встановлення фіксованої ціни на енергоносії, а також запропонує адресну фінансову допомогу пенсіонерам і малозабезпеченим сім’ям.