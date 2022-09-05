Bloomberg: Трасс перемогла і замінить Джонсона, що буде далі?

Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Це означає, що вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні, не лише на чолі партії. Вона також стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Втім, як пише Bloomberg , Трасс, яка досі була міністром закордонних справ Об’єднаного Королівства, очолить уряд лише завтра. Для цього вона зустрінеться з королевою Єлизаветою II в її шотландському замку, де британський монарх формально призначить її прем’єр-міністром. Перед тим королева зустрінеться з Борисом Джонсоном. Після цього Трасс повернеться на Даунінг-стріт 10, де виступить зі зверненням до народу. Лише після цього вона призначить членів нового уряду.

Bloomberg нагадує, що перед виборами Трасс пообіцяла, що допоможе британцям з вирішенням проблеми підвищення вартості проживання у перший же тиждень, якщо її оберуть лідером консерваторів. Цілком можливо, що новий прем’єр ухвалить рішення про встановлення фіксованої ціни на енергоносії, а також запропонує адресну фінансову допомогу пенсіонерам і малозабезпеченим сім’ям.