Онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини – схожий на Бориса Джонсона

Малюк на ім'я Бо - онук американського президента Джо Байдена став зіркою власної родини. Чарівний хлопчик з пишною копицею білявого волосся зачарував публіку, коли разом із сім'єю потрапив до об'єктивів папараці, вирушаючи на відпочинок. Дитину навіть порівняли із колишнім британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Копія Бориса Джонсона: маленький онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини

Справді, між британським політиком та онуком президента США є схожість у зачісці. У них обох шалена стрижка, яка привертає загальну увагу.

Три тижні Джо Байден провів на карантині після того, як у нього діагностували коронавірус. Весь цей час він не бачився з дружиною, дітьми та онуками. А тому, отримавши висновок лікарів про своє одужання, 79-річний президент США вирушив із рідними у відпустку.

Копія Бориса Джонсона: маленький онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини

Копія Бориса Джонсона: маленький онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини
Національні телеканали транслювали, як глава держави з дружиною, сином Хантером, невісткою та онуком сідає у літак. Джо Байден і Бо виглядали чудово у схожих костюмах. Хлопчик виглядав трохи схвильованим і незадоволеним, що до нього прикуто стільки уваги.

Копія Бориса Джонсона: маленький онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини

Дружина американського президента, яка активно підтримує першу леді України Олену Зеленську у її нелегкій роботі під час війни, виглядала чудово. Джилл Байден для подорожі обрала рожеву сукню в квітковий принт і з акцентом на талії, завершивши образ нюдовими черевичками та сонцезахисними окулярами.

Копія Бориса Джонсона: маленький онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини

Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона одягла на їхнє друге весілля сукню в білизняному стилі і заплатила за неї всього тисячу гривень.


Анастасия Березовская, Тудей





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