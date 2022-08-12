Онук президента США Джо Байдена затьмарив усіх членів своєї відомої родини – схожий на Бориса Джонсона

Малюк на ім'я Бо - онук американського президента Джо Байдена став зіркою власної родини. Чарівний хлопчик з пишною копицею білявого волосся зачарував публіку, коли разом із сім'єю потрапив до об'єктивів папараці, вирушаючи на відпочинок. Дитину навіть порівняли із колишнім британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Справді, між британським політиком та онуком президента США є схожість у зачісці. У них обох шалена стрижка, яка привертає загальну увагу.

Три тижні Джо Байден провів на карантині після того, як у нього діагностували коронавірус. Весь цей час він не бачився з дружиною, дітьми та онуками. А тому, отримавши висновок лікарів про своє одужання, 79-річний президент США вирушив із рідними у відпустку.

Національні телеканали транслювали, як глава держави з дружиною, сином Хантером, невісткою та онуком сідає у літак. Джо Байден і Бо виглядали чудово у схожих костюмах. Хлопчик виглядав трохи схвильованим і незадоволеним, що до нього прикуто стільки уваги.

Дружина американського президента, яка активно підтримує першу леді України Олену Зеленську у її нелегкій роботі під час війни, виглядала чудово. Джилл Байден для подорожі обрала рожеву сукню в квітковий принт і з акцентом на талії, завершивши образ нюдовими черевичками та сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона одягла на їхнє друге весілля сукню в білизняному стилі і заплатила за неї всього тисячу гривень.