Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ в Крыму

"Намерения РФ прямо противоречат международному праву".

Президент Петр Порошенко считает, что намерения РоSSийской Федерации провести голосование на президентских выборах на территории аннексированного Крыма прямо противоречат международному праву.

Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщается на странице Порошенко в Фейсбуке.

"Намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву. Во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому «международному наблюдению»", - написал президент.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 - годовщину роSSийской аннексии Крыма.

Порошенко и Верховная Рада призвали не признавать результаты будущих выборов в аннексирована Крыму. Между тем, роSSийские оккупанты уже начали бросать в почтовые ящики крымчан приглашения.