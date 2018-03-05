Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ в Крыму

"Намерения РФ прямо противоречат международному праву".

?Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы президента РФ в Крыму
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко считает, что намерения РоSSийской Федерации провести голосование на президентских выборах на территории аннексированного Крыма прямо противоречат международному праву.

Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщается на странице Порошенко в Фейсбуке.

"Намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву. Во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому «международному наблюдению»", - написал президент.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 - годовщину роSSийской аннексии Крыма.

Порошенко и Верховная Рада призвали не признавать результаты будущих выборов в аннексирована Крыму. Между тем, роSSийские оккупанты уже начали бросать в почтовые ящики крымчан приглашения.

Ранее прокуратура Крыма предупредила предупредила граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения роSSийских выборов, им грозит ответственность по статье уголовного кодекса "государственная измена". А министр иностранных дел Павел Климкин выступил за введение санкций в отношении всех, кто причастен к выборам президента РФ в Крыму.


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