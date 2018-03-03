Порошенко утвердил тайное положение о Силах специальных операций

Создание нового рода войск в Украине идет с 2014 года.

Президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в указе президента №52/2018 от 3 марта, передают Українські Новини.

"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Само положение засекречено.

Создание Сил специальных операций началось в 2014 году. В январе 2016 года командующим Силами специальных операций Министерства обороны стал генерал-майор Игорь Лунёв, который раньше занимал должность первого заместителя командующего высокомобильных десантных войск. В июне 2016 года Верховная Рада прописала ССО в законодательстве как отдельный род войск.

Задачами ССО определены проведение военно-политических, экономических и других мероприятий, которые осуществляются руководством государства для предотвращения и сдерживания военного конфликта, содействия выполнению задач группировками войск (сил) в операциях, а также выполнения других специальных задач в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.