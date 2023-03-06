У Силах оборони Фінляндії вважають, що Росія та Китай хочуть змінити світовий порядок

Їх мета - максимізація власного впливу.

Росія та Китай хочуть змінити світовий порядок, який склався після розпаду СРСР, вважає командувач Силами оборони Фінляндії генерал Тімо Ківінен. У своїй заяві, яку цитує видання Iltalehti, він зауважив, що повномасштабна агресія проти нашої держави також впливає на цей порядок та прискорює зміни на тлі посилення КНР.

"Китай і Росія хочуть змінити світовий порядок, створений після холодної війни. Йде міждисциплінарне змагання наддержав, засноване на традиційній силовій політиці, з метою максимізації власного впливу", — сказав генерал.

Також війна проти України підкреслила необхідність мати адекватний оборонний потенціал.

"Для надійної обороноздатності необхідні достатні та сильні навички особового складу Сил оборони та резервістів, а також висока воля нації захищати країну", — наголосив Ківінен.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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