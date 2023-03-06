У Силах оборони Фінляндії вважають, що Росія та Китай хочуть змінити світовий порядок

Росія та Китай хочуть змінити світовий порядок, який склався після розпаду СРСР, вважає командувач Силами оборони Фінляндії генерал Тімо Ківінен. У своїй заяві, яку цитує видання Iltalehti, він зауважив, що повномасштабна агресія проти нашої держави також впливає на цей порядок та прискорює зміни на тлі посилення КНР .

" Китай і Росія хочуть змінити світовий порядок, створений після холодної війни. Йде міждисциплінарне змагання наддержав, засноване на традиційній силовій політиці, з метою максимізації власного впливу", — сказав генерал.

Також війна проти України підкреслила необхідність мати адекватний оборонний потенціал.

"Для надійної обороноздатності необхідні достатні та сильні навички особового складу Сил оборони та резервістів, а також висока воля нації захищати країну", — наголосив Ківінен.