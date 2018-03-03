Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после короткого замыкания

Станция работает в штатном режиме на полную мощность.

Вечером 2 марта на Донецкой фильтровальной станции произошло короткое замыкание оборудования, спровоцированное боевыми действиями. В результате аварии предприятие, которое обеспечивает водой Авдеевку и ряд других населенных пунктов по обе стороны от линии фронта, остановило работу.

Утром 3 марта электроснабжение ДФС было восстановлено, а с 15 часов, после промывки фильтров, станция возобновила работу в штатном режиме на полную мощность, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в фейсбуке.

Вода подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично Донецк и Ясиноватую. Первый раз боевые действия стали причиной ее остановки еще 30 июля 2014 года. Объекты станции были в значительной мере повреждены в результате обстрелов.

Донецкая фильтровальная станция включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона. Несмотря на это ДФС все последние годы подвергалась неоднократным обстрелам. С началом 2018 года обстрелы не утихли, снаряды попадали на территорию фильтровальной в январе и феврале, вновь повреждения получали стены и окна производственных помещений.