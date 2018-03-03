Минэнергоугля предлагает возобновить занятия в учебных заведениях 5 марта
Объявленный вчера план по экономии газа предусматривал отмену занятий до 12 марта.
Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений. Об этом в Facebook сообщил директор по персоналу на предприятии “Магистральные газопроводы Украины” Максим Белявский.
"Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений и предложил Минобразованию восстановить их работу с 5 марта 2018", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 марта в стране объявили план по экономии газа, который предусматривал отмену занятий во всех учебных заведениях до 12 марта.
Сегодня Президент Порошенко заявил, что критическая ситуация уже позади.
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Политика
03.03.2018 14:50