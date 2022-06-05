ФСБ предлагает запретить в РФ трансляцию любых украинских каналов
Параллельно роSSийские спецслужбы нарабатывают "правильное освещение спецоперации" в Украине, информирует
Сотрудники 5-го отдела ФРС РоSSии в своих документах признают, что население РоSSии до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом «решения целей РФ», поэтому пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это и оправдать преступления роSSийских военных.
Как
«Также ФСБ требует отключить в РоSSии трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать роSSийские программы с бессмысленным тезисом: «Мы сражаемся за вас, что потом вам передать эти территории», - сообщила разведка ведомства.
Что касается Украины, то в условиях запрета роSSийского телерадиовещания оккупанты планируют «запустить проекты новых медиа и реальные сетки агитаторов».