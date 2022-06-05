ФСБ предлагает запретить в РФ трансляцию любых украинских каналов

Параллельно роSSийские спецслужбы нарабатывают "правильное освещение спецоперации" в Украине, информирует ZN.ua.

ФСБ предлагает запретить в РФ трансляцию любых украинских каналов
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Сотрудники 5-го отдела ФРС РоSSии в своих документах признают, что население РоSSии до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом «решения целей РФ», поэтому пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это и оправдать преступления роSSийских военных.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, по мнению роSSийских спецслужб, чтобы изменить ситуацию, нужно создавать больше роликов о «героях-асвобадителях», спасении животных, воссоединении разведенных семей…

«Также ФСБ требует отключить в РоSSии трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать роSSийские программы с бессмысленным тезисом: «Мы сражаемся за вас, что потом вам передать эти территории», - сообщила разведка ведомства.

Что касается Украины, то в условиях запрета роSSийского телерадиовещания оккупанты планируют «запустить проекты новых медиа и реальные сетки агитаторов».


Ирина Знась, ZN.ua





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