Сотрудники 5-го отдела ФРС РоSSии в своих документах признают, что население РоSSии до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом «решения целей РФ », поэтому пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это и оправдать преступления роSSийских военных.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, по мнению роSSийских спецслужб, чтобы изменить ситуацию, нужно создавать больше роликов о «героях-асвобадителях», спасении животных, воссоединении разведенных семей…

«Также ФСБ требует отключить в РоSSии трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать роSSийские программы с бессмысленным тезисом: «Мы сражаемся за вас, что потом вам передать эти территории», - сообщила разведка ведомства.

Что касается Украины, то в условиях запрета роSSийского телерадиовещания оккупанты планируют «запустить проекты новых медиа и реальные сетки агитаторов».