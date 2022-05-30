Польша предлагает спецмеры по странам ЕС, которые не готовы к нефтяному эмбарго против РФ

"У нас есть для них предложения, как это решить".

Польша предлагает спецмеры по странам ЕС, которые не готовы к нефтяному эмбарго против РФ
© Соцсети

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что будет предлагать на саммите Евросоюза специальный компенсаторный механизм в отношении стран, которые получат исключения из нефтяного эмбарго против РоSSийской Федерации, если не удастся договориться о более компромиссных вариантах. Такое заявление он сделал в ходе общения со СМИ перед началом встречи лидеров, передает Polska Agencja Prasowa.

Моравецкий заявил, что скоро наступит 100 дней сопротивления Украины роSSийскому вторжению и союзникам пора задать себе вопрос, сделали ли они все возможное для того, чтобы война закончилась как можно быстрее и победоноснее для Украины.

Премьер Польши рассказал, что будет настаивать на включении в шестой пакет санкций ЕС против РоSSии нефтяного эмбарго, потому что по продаже нефти РФ получает большие средства на ведение войны.

"Мы понимаем, что есть страны, которые не имеют выхода к морю и могут получать нефть только из трубопроводов. У нас есть предложения, как это решить, но если эти страны - включая Венгрию, конечно - не согласятся на них, тогда Польша потребует введения специального инструмента сравнения цен, чтобы страна, которая будет дольше использовать роSSийскую нефть, не могла использовать это как конкурентное преимущество", - сообщил Моравецкий.

Премьер Польши также отметил, что не теряет веры в возможность достичь компромисса.

"Также очень важно, чтобы Путин видел, что мы не только объединены, но и решительно настроены как можно быстрее положить конец этой войне и чтобы Украина выстояла как свободное, суверенное и независимое государство", - подчеркнул он.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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