В части учебных заведений нет бомбоубежищ, или они непригодны — образовательный омбудсмен

До восстановления очного обучения следует позаботиться о подготовке и совершенствовании укрытий, информирует ZN.ua.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что часть учебных заведений на территории Украины не имеет укрытий или имеет такие, что уже непригодны или даже опасны для использования. Об этом он рассказал в Facebook.

Горбачев отметил, что 1 сентября обучение может возобновиться только в тех зданиях, которые имеют бомбоубежища в нормальном состоянии.

“К сожалению, война показала, что в части учебных заведений либо совсем нет бомбоубежищ, либо они не пригодны, а даже опасны для пребывания в них людей. Но все равно они используются, несмотря на их состояние”, — написал омбудсмен.

В то же время он добавил, что при наличии укрытия важно учитывать его возможности. То есть то, на сколько людей рассчитано помещение.

“Необходимо составлять расписание так, чтобы не превышать одновременное присутствие участников образовательного процесса в учебном заведении в соответствии с возможностями укрытия. Чтобы при воздушном тревоге в укрытии могли одновременно разместиться все, кто в этот момент находится в учебном заведении“, — подчеркнул Горбачев.


Максим Царук, ZN.ua





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