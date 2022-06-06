Украина предлагает ввести санкции против 100 тысяч россиян

Глава офиса президента Андрей Ермак рассказал, что в рамках Дорожной карты, разработанной Международной рабочей группой Ермака-Макфола, Украина предлагает ввести санкции против 100 тысяч россиян. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

"Мы предлагаем механизм, благодаря которому задержка отставки или публичного осуждения политики Кремля будет дорого стоить", – говорится в документе.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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