Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)

Следственные действия в палаточном городке связаны с дракой 27 февраля.

Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)
Фото: Макс Требухов

Столичная полиция задержала десятки человек возле Верховной Рады во время проведения следственных действий, в рамках которого проводится демонтаж палаточного городка.

"Утром полиция по решению суда должна была проводить следственные действия - осмотр и обыск палаток, о чем сообщили лиц, которые находились на отрезке улицы Грушевского и от Грушевского до обзорной площадки на площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины, полиция приняла меры для обеспечения следственных действий", - рассказал в эфире 112 канала начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В результате столкновений пострадали шесть человек из числа протестующих, а также четыре сотрудника полиции.

"Задержаны 50 человек, с ними сейчас работают следователи", - добавил Крищенко. Открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса - сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Крищенко рассказал, что следственные действия проводились в рамках расследования потасовки, которая произошла 27 февраля возле Верховной Рады. Полиция должна была установить личности тех, кто тогда нападал на сотрудников правоохранительных органов, и изъять вещественные доказательства.

Обновление. Пресс-служба полиции Киева позже сообщила, что возле Рады задержали больше 100 человек.

На территории палаточного городка нашли девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.

Напомним, что в настоящее время полиция проводит демонтаж палаток на улице Грушевского. Палаточный городок сторонников Саакашвили стоял на проезжей части у здания парламента с осени прошлого года.


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