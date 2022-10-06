Дерев’яні калаші та учбові гранати: Дмитро Комаров показав, що знайшов на залишених позиціях РФ
Український журналіст та телеведучий Дмитро Комаров продовжує їздити деокупованими територіями та показувати, що після себе залишила путінська армія. Нещодавно він показав розбиту техніку рашистів на Харківщині, а тепер опублікував фото з колишніх позицій росіян зі сховищем "потужного" озброєння, інформує
На знімках можна побачити дерев'яні автомати Калашнікова, навчальні гранати та патрони – також навчальні. Ведучий програми "Світ навиворіт" пожартував в Instagram, що російські солдати приїхали на війну вчитися.
"Короче, "друга" армія світу. На позиціях РФ - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у величезній кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) Калаші, навчальні гранати. І багато іншого навчального. Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Вчилися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", - написав журналіст.
"Може й країна у них навчальна? Тільки, мабуть, двієчники до неї дісталися", - додав у коментарях український телеведучий Анатолій Анатоліч. Користувачі підключилися до обговорення:
"Це з цим вони зібралися показати всьому світові кузькіну мать? Росію і справді ніхто не поставить на коліна - тому що вона все лежить і лежить";
"Раз на рік і палиця стріляє", сказали їм, видаючи дерев'яний Калаш";
"Ой Бооооо. Ну хоч унітази навчилися красти";
"Новий набір теж незабаром запакують по пакетикам і відправлять додому, обмінювати на "Ладу".