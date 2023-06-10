Росіяни тікають з поля бою: Сирський показав відео аеророзвідки 35 ОБрМП

На якому саме напрямку був відзнятий матеріал він не розповів.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як працює аеророзвідка 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.На своєму Tg-каналі воєначальник опублікував відео, інформує ZN.ua.

Росіяни тікають з поля бою: Сирський показав відео аеророзвідки 35 ОБрМП
© Олександр Сирський / Telegram

"Ювелірна точність аеророзвідників. Сили оборони продовжують системно знищувати росіян", - сказано в повідомленні.

На якому саме напрямку був відзнятий матеріал Сирський не розповів. Проте там видно, як росіяни тікають з поля бою.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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