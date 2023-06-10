Новостей.COM ⇒
2023-06-10
Росіяни тікають з поля бою: Сирський показав відео аеророзвідки 35 ОБрМП
На якому саме напрямку був відзнятий матеріал він не розповів.
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як працює аеророзвідка 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.
© Олександр Сирський / Telegram
"Ювелірна точність аеророзвідників. Сили оборони продовжують системно знищувати росіян", - сказано в повідомленні.
На якому саме напрямку був відзнятий матеріал Сирський не розповів. Проте там видно, як росіяни тікають з поля бою.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua