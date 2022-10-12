Окупанти застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії

Мова йде про ручні сльозогінні газові гранати К-51.

Окупанти застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії
© Facebook/Генштаб ЗСУ

У Генштабі заявили, що російські війська використовують в Україні ручні гранати хімічної дії.

"Використовуючи безпілотні літальні апарати, противник намагається вразити наш особовий склад та застосовує ручні сльозогінні газові гранати К-51", - наголосили військові в Facebook.

ЗСУ у Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили російський безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною.


Анна Конюченко, ZN.ua





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