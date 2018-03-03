Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения на Донбассе вчера
Боевики восемь раз обстреляли позиций ВСУ.
За прошедшие сутки, 2 марта, роSSийско-оккупационные войска продолжали применять запрещенные Минскими договоренностями минометы во время обстрелов украинских позиций, сообщает штаб АТО.
На Луганском направлении агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской боевики стреляли из стрелкового оружия.
На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал украинские позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП враг применил неподалеку Богдановки.
Всего за прошедшие сутки оккупанты совершили восемь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.
Напомним, на Донбассе объявлено очередное перемирие с 5 марта.
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