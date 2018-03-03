Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с газом

"Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа с Европейского Союза".

Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с газом
Фото: glavred.info

Президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с газом.

"Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа... уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа с Европейского Союза, из Польши, из Словакии, из Венгрии. Весь дефицит по состоянию на 10:20 полностью покрыт", - заявил он в субботу утром. Импорт из ЕС вырос с 4,5 млн кубометров до 29,4 млн кубометров.

Президент отметил, что важную роль в ликвидации дефицита сыграла акция #прикрути, благодаря которой потребление газа за одни сутки сократилось на 25 млн кубометров.

"Я очень благодарен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на призыв о сокращении потребления газа. На 25 миллионов кубических метров газа Украина сократила потребление вчера. Это 14% общего объема потребления", - заявил Порошенко.

Президент также пояснил, почему вообще возникла кризисная ситуация, если Украина уже два года не закупает роSSийский газ. Он напомнил, что согласно решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" обязан импортировать определенное количество газа из РоSSии. Выполняя это решение, украинская компания перечислила авансовый платеж за март, но за 15 минут до начала месяца РоSSия отказалась поставлять газ.

"За 15 минут до 1 марта, когда должны были начаться поставки газа, нам сообщили, что газа не будет. Именно поэтому вчерашние действия были настолько необходимы. На сегодня у нас стабилизировалась ситуация с поставками газа. У нас достаточно газа в подземных хранилищах - на 2 млрд кубов больше, чем в прошлом году", - сказал Порошенко.

Доклад президенту о ситуации с газом делал первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома, который подозревается Национальным антикоррупционным бюро фигурантом двух уголовных производств НАБУ - о нанесении ущерба госпредприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат" и о нанесении убытков ПАО "Одесский припортовый завод".

Напомним, с 2 марта в Украине был введен пятидневный национальный план действий по экономии газа в связи со срывом поставок из РоSSии.


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