СМИ рассказали о ликвидации в Украине элитных бригад РФ: из 900 военных осталось всего 60
БТГр из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской бригады была уничтожена еще в первые дни войны, информирует
Украинские защитники почти полностью ликвидировали на Донбассе два элитных подразделения роSSийских войск. ВСУ "перемалывали врага в промышленных масштабах", рассказывает
Потери войск РФ выглядят унизительными и потому, что они не двигались огромными колоннами, не имели проблем со снабжением и пользовались огневой поддержкой артиллерии и авиации. Но это им не помогло в противостоянии с ВСУ.
Первый месяц войны принес россиянам достижения только в Волновахе, которую они все же захватили, стирая с лица земли. На других направлениях россияне несли потери, из-за чего не смогли продвигаться вглубь Украины.
"В первые недели полномасштабной войны была уничтожена вместе с техникой полноценная БТГр из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской, краснознаменной, ордена Суворова бригады. Принадлежит она к воинской части 22220 и дислоцируется в Волгограде... Из 900 человек из боев против защитников Украины смогли выйти в живых только 60", - пишет СМИ, цитируя источники в спецслужбах.
Именно после столь масштабных потерь роSSийские военные стали отказываться идти в бой.
"Захватчики из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, краснознаменной, ордена Суворова бригады начали проситься домой после нескольких боестолкновений с ВСУ, - пишет СМИ. - Элитную бригаду почти полностью уничтожили, из-за чего генералам пришлось выводить остатки "славного соединения" на территорию РоSSии. Именно там оккупанты уже начали массово писать отказы и рапорты на увольнение, лишь бы не встречаться с силами ООС снова".