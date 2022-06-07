СМИ рассказали о ликвидации в Украине элитных бригад РФ: из 900 военных осталось всего 60

Украинские защитники почти полностью ликвидировали на Донбассе два элитных подразделения роSSийских войск. ВСУ "перемалывали врага в промышленных масштабах", рассказывает 24 канал , это и помогло остановить наступление россиян в регионе.

Потери войск РФ выглядят унизительными и потому, что они не двигались огромными колоннами, не имели проблем со снабжением и пользовались огневой поддержкой артиллерии и авиации. Но это им не помогло в противостоянии с ВСУ.

Первый месяц войны принес россиянам достижения только в Волновахе, которую они все же захватили, стирая с лица земли. На других направлениях россияне несли потери, из-за чего не смогли продвигаться вглубь Украины.

"В первые недели полномасштабной войны была уничтожена вместе с техникой полноценная БТГр из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской, краснознаменной, ордена Суворова бригады. Принадлежит она к воинской части 22220 и дислоцируется в Волгограде... Из 900 человек из боев против защитников Украины смогли выйти в живых только 60", - пишет СМИ , цитируя источники в спецслужбах.

Именно после столь масштабных потерь роSSийские военные стали отказываться идти в бой.