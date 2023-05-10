Деталі про втечу росіян з-під Бахмута: дві роти ЗС РФ та бригадна розвідка розбиті вщент – Білецький

Площа звільненої ЗСУ території навіть більша, ніж жалівся Прігожин.

72-га бригада Збройних сил РФ справді зазнала розгромних втрат і під натиском 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ втекла зі своїх позицій на бахмутському напрямку, про що жалівся лідер ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин. Але площа звільненої території навіть більша. Про це у відео розповів командир тактичної групи «Азов», яка входить до складу 3-ї ОМБр, Андрій Білецький, інформує ZN.ua .

«У результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених», – розповів Білецький.

Інформацію про те, що у росіян там були ББМ підтвердили і в проєкті DeepState. «З нашого боку атаку підтримував танк, а у ворога була в достатній кількості техніка, хоча їм це не допомогло», – йдеться у повідомленні DeepState.

За словами Білецького, 3-й штурмовий загін ПВК «Вагнер» зазнав великих втрат.

Також він повідомив, що наступальні дії ЗСУ вели у смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м і, як наслідок, уся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Це значно більше, ніж називав у своєму відео Прігожин, який сказав, що територіальні втрати росіян – це смуга шириною 2 км і 500 метрів углиб.

«До бійців 3-ї штурмової бригади. Для мене велика честь служити разом з вами, битися разом з вами, командувати. Ви – справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух», – сказав Білецький.

Деталі про цю операцію додав і боєць Максим Жорін, який у своєму Telegram оприлюднив фото з кількома полоненими росіянами.

Полонені росіяни під Бахмутом Максим Жорін "Азов"/Telegeam

«Ліквідували більше півсотні русаків - з числа і вагнерівців, і 72 бригади армії РФ . Знищено кілька складів з БК, міномети та кілька одиниць БМП. Під контроль українських сил повернені важливі позиції. Як бачите, є і поповнення обмінного фонду», – написав Жорін.

Нагадаємо, слова Прігожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади регулярної армії Росії з однієї з ділянок в районі міста Бахмута офіційно підтвердила і пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.