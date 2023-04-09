Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"

Новобранці мають легко впоратися з опануванням зброї.

"Гвардія наступу" буде формуватися на озброєнні, яке приходить до України від західних партнерів. Про це в ефірі телемарафону повідомив командир бригадної артилерійської групи штурмової бригади Нацгвардії "Червона Калина" Вадим Москаленко, інформує ZN.ua .

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Командири новостворених бригад "Гвардії наступу" вважають, що новобранці легко впораються із західною технікою, оскільки вона легша в користуванні і часто має автоматичне наведення на ціль.

"Буде все на сучасному озброєнні. Це набагато цікавіше, ніж на пострадянському, яке було в нас", — сказав Москаленко.

Він додав, що українським захисникам, наприклад, артилеристам, буде не важко навчитися працювати на західному озброєнні, оскільки на відміну від радянських зразків, де все виконується механічними рухами, там стоїть автоматичне наведення на ціль.

Набір до "Гвардії наступу" продовжили, оскільки не вистачає інструкторів для навчання великої кількості новобранців, а також тому, що частина бригади вже виконує бойові завдання, а частина ще комплектується.