У Кривому Розі мітингували родичі бійців 129-ї бригади Тероборони

Учасники акції розповідають, що їхніх чоловіків та синів відправили на першу лінію оборони без належної підготовки.

Сьогодні, 22 квітня, у Кривому Розі відбулася акція протесту родичів військових зі 129 бригади Територіальної оборони ЗСУ. Вони стверджують, що поранених не вивозять з позицій, а бійців не забезпечують необхідним. Про це повідомила кореспондентка "Суспільного", інформує ZN.ua.

У Кривому Розі мітингували родичі бійців 129-ї бригади Тероборони
Фото - Facebook

"Мій чоловік отримав контузію при виході з оточення. По сьогодні медичне лікування йому не надали, лікуємось своїми силами. Приїхав командир й погрожував завести справу за дезертирство, якщо чоловік не піде в штурмову бригаду", — сказала учасниця мітингу.

У місцевих ЗМІ також повідомили, що мітингувальники перекрили дорогу. Їхні вимоги - це належне лікування поранених та повернення тіл загиблих захисників.

Також родичі звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на "нуль" без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії.

Журналістка на місці подій поговорила з волонтером Віктором Мироновим, який підвозив допомогу 129 бригаді. За його словами, ситуація "складна": бійцям бракує медикаментів та спорядження. Також волонтер поскаржився на нестачу автівок для транспортування поранених.

"Хочемо дізнатися, чому наші хлопці без артпідтримки, без дронів, без нічних тепловізорів, хоча, за документами, вони є. Якщо вони стоять на першій лінії, то вони мають бути всім забезпечені", — заявив Миронов.

В той же час представники бригади коментувати ситуацію відмовились. Місцева влада та військове командування з мітингувальниками говорити також не стали.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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