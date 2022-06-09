Ротация оккупантов, схватки между коллаборантами и срыв курортного сезона – председатель ОВА о ситуации на Запорожье

В оккупированных районах Запорожской области происходит ротация роSSийских войск, а сама область терпит огромный экономический ущерб из-за полностью сорванного курортного сезона. Об этом в эфире телеканала « Эспрессо» рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«С начала недели на временно оккупированных территориях было отмечено резкое уменьшение количества оккупационных войск. Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели производят ротацию. Вместо тех, кто совершал беспредел на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из ДНР», – сказал Александр Старух.

По его словам, жители области не поддерживают оккупацию, а случаи коллаборационизма – единичны. И сейчас коллаборанты конфликтуют между собой.

«Случаи коллаборации лишь единичны, а те, кто решил помогать врагу, уже начали об этом жалеть, их всех ожидает суд после победы Украины, – продолжил Александр Старух. – Из-за жажды наживы и власти, среди коллаборантов начались стычки. Об этом свидетельствует появление случаев с взрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают скрыться из нашей области в Крым».