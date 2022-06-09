Ротация оккупантов, схватки между коллаборантами и срыв курортного сезона – председатель ОВА о ситуации на Запорожье

Ситуация в области остается сложной

Ротация оккупантов, схватки между коллаборантами и срыв курортного сезона – председатель ОВА о ситуации на Запорожье
© Getty Images

В оккупированных районах Запорожской области происходит ротация роSSийских войск, а сама область терпит огромный экономический ущерб из-за полностью сорванного курортного сезона. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«С начала недели на временно оккупированных территориях было отмечено резкое уменьшение количества оккупационных войск. Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели производят ротацию. Вместо тех, кто совершал беспредел на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из ДНР», – сказал Александр Старух.

По его словам, жители области не поддерживают оккупацию, а случаи коллаборационизма – единичны. И сейчас коллаборанты конфликтуют между собой.

«Случаи коллаборации лишь единичны, а те, кто решил помогать врагу, уже начали об этом жалеть, их всех ожидает суд после победы Украины, – продолжил Александр Старух. – Из-за жажды наживы и власти, среди коллаборантов начались стычки. Об этом свидетельствует появление случаев с взрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают скрыться из нашей области в Крым».


Юлия Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ сорвали наступление оккупантов на Запорожье: что происходит на юге УкраиныВСУ сорвали наступление оккупантов на Запорожье: что происходит на юге Украины
Как гитлеровцы во Вторую мировую: рашисты под Запорожьем зарывают танки в землюКак гитлеровцы во Вторую мировую: рашисты под Запорожьем зарывают танки в землю
Названы имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: списокНазваны имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: список
"Конченая мразь" и готов на все: командование оккупантов нашло замену уничтоженному генералу"Конченая мразь" и готов на все: командование оккупантов нашло замену уничтоженному генералу
"ВСУ тяжело": в СНБО призвали не недооценивать врага и развенчали миф о бестолковости оккупантов"ВСУ тяжело": в СНБО призвали не недооценивать врага и развенчали миф о бестолковости оккупантов
Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»
Оккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причинуОккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причину
Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала войны: около 31 500 оккупантов ликвидированоГенштаб ВСУ назвал потери РФ с начала войны: около 31 500 оккупантов ликвидировано
Еще 140 оккупантов никогда не вернутся домой: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФЕще 140 оккупантов никогда не вернутся домой: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ
Стало известно точное количество жертв роSSийских оккупантов в Буче и окрестностях городаСтало известно точное количество жертв роSSийских оккупантов в Буче и окрестностях города
Последние новости
Подгружаем последние новости