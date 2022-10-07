Струм, побиття, задушення газом і навіть гірше: на Харківщині знайшли уже 22 російські катівні

Не звільненій українською армією території Харківської області виявили вже 22 катівні, у яких російські окупанти допитували та піддавали жорстоким тортурам українців. Про під час пресконференції в Kharkiv Media Hub повідомив начальник Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов, передає « Укрінформ ».

«Майже у всіх містах і великих населених пунктах, де базувалися військові частини російської армії, облаштовували місця утримання цивільних і військовополонених. Найпоширенішими способами катування були: пропускання електричного струму, сильне побиття палицями та іншими предметами, є факти здирання нігтів та інші жахливі тортури, в тому числі з використанням протигаза для удушення», – розповів керівник Слідчого управління.