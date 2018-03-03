Сытник: Труханов что-то знал, когда решил вернуться в Украину

truhanov

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что несмотря на подозрение мэр Одессы Геннадий Труханов вернулся в Украину, потому что «что-то знал».

Об этом он сказал в интервью «Hromadske.ua».

На вопрос, откуда у Труханова, который более двух месяцев был за пределами Украины, была уверенность в том, что возвращаться безопасно, тем более, когда только получил сообщение о подозрении, Сытник ответил:

«Пожалуй, лучший ответ — это решение суда в отношении него. Мне это решение совершенно не понятно. Ведь некоторых подозреваемых, которые не являются организаторами этой схемы, арестовали с залогом в пять миллионов».

«А относительно человека, который был организатором преступления (Труханова — ред.), м суд прямо написал, что подозрение обосновано — то избирается мера пресечения, который несет риски для поручителя в виде штрафа на несколько тысяч гривен. Итак, мне кажется, что-то он знал, когда решил вернуться в Украину», — добавил директор НАБУ.

Он отметил, что расследование в отношении мэра Одессы будет завершено до мая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Супрун позволила мочить пробу МантуСупрун позволила мочить пробу Манту
Глава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The TelegraphГлава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The Telegraph
"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных
Блок рекламы


Похожие новости
Суд разрешил Добкину выезжать за границуСуд разрешил Добкину выезжать за границу
Задержанные в РФ пограничники вернулись в УкраинуЗадержанные в РФ пограничники вернулись в Украину
Порошенко призвал обеспечить дополнительный контроль за въездом граждан РФ в УкраинуПорошенко призвал обеспечить дополнительный контроль за въездом граждан РФ в Украину
Суд разрешил заочное расследование против ПоклонскойСуд разрешил заочное расследование против Поклонской
Посол ЕС предостерег Украину от досрочных парламентских выборовПосол ЕС предостерег Украину от досрочных парламентских выборов
Волкер рассказал, когда ожидает прогресса в переговорах с РФ по ДонбассуВолкер рассказал, когда ожидает прогресса в переговорах с РФ по Донбассу
Суд оставил Труханова на должности мэра ОдессыСуд оставил Труханова на должности мэра Одессы
Суд отказался ужесточить меру пресечения ТрухановуСуд отказался ужесточить меру пресечения Труханову
Суд арестовал имущество ТрухановаСуд арестовал имущество Труханова
Выданный "ДНР" в рамках обмена пленными одессит решил вернуться в УкраинуВыданный "ДНР" в рамках обмена пленными одессит решил вернуться в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости