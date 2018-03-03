Сытник: Труханов что-то знал, когда решил вернуться в Украину

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что несмотря на подозрение мэр Одессы Геннадий Труханов вернулся в Украину, потому что «что-то знал».

Об этом он сказал в интервью «Hromadske.ua» .

На вопрос, откуда у Труханова, который более двух месяцев был за пределами Украины, была уверенность в том, что возвращаться безопасно, тем более, когда только получил сообщение о подозрении, Сытник ответил:

«Пожалуй, лучший ответ — это решение суда в отношении него. Мне это решение совершенно не понятно. Ведь некоторых подозреваемых, которые не являются организаторами этой схемы, арестовали с залогом в пять миллионов».

«А относительно человека, который был организатором преступления (Труханова — ред.), м суд прямо написал, что подозрение обосновано — то избирается мера пресечения, который несет риски для поручителя в виде штрафа на несколько тысяч гривен. Итак, мне кажется, что-то он знал, когда решил вернуться в Украину», — добавил директор НАБУ.

Он отметил, что расследование в отношении мэра Одессы будет завершено до мая.