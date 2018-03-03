Сытник: Труханов что-то знал, когда решил вернуться в Украину
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что несмотря на подозрение мэр Одессы Геннадий Труханов вернулся в Украину, потому что «что-то знал».
Об этом он сказал в интервью
«Пожалуй, лучший ответ — это решение суда в отношении него. Мне это решение совершенно не понятно. Ведь некоторых подозреваемых, которые не являются организаторами этой схемы, арестовали с залогом в пять миллионов».
«А относительно человека, который был организатором преступления (Труханова — ред.), м суд прямо написал, что подозрение обосновано — то избирается мера пресечения, который несет риски для поручителя в виде штрафа на несколько тысяч гривен. Итак, мне кажется, что-то он знал, когда решил вернуться в Украину», — добавил директор НАБУ.
Он отметил, что расследование в отношении мэра Одессы будет завершено до мая.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.03.2018 07:52
03.03.2018 07:54